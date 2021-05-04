В Германии из-за коронавируса второй раз отменили Октоберфест

"Мы едины во мнении по поводу рекомендации отменить большие народные праздники в этом году", - заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер после переговоров с бургомистром Мюнхена.

По его словам, учитывая характер фестиваля, требования масочного режима и социальной дистанции выполнить практически невозможно.

Октоберфест - крупнейший фестиваль пива в мире, который посещают миллионы людей. В этом году он должен был пройти в Мюнхене с 18 сентября по 3 октября.

Октоберфест: краткая справка

Несмотря на свое название, фестиваль проходит в сентябре. Дата его проведения была перенесена в 1872 году, чтобы фестиваль попадал на более теплую погоду;

Пить пиво на фестивале запрещено до тех пор, пока мэр Мюнхена не вобьет кран в первую бочку и не выкрикнет "O'zapft is!" ("Откупорено!")

Вход на фестиваль бесплатный, но из-за большого скопления народа обычно там было сложно найти место, чтобы присесть;

Большинство посетителей одеты в традиционные баварские костюмы. Женщины надевают традиционное платье дирндль, а мужчины - ледерхозен, традиционные короткие штаны из кожи на подтяжках;

Первый Октоберфест состоялся в 1810 году в честь свадьбы баварского крон-принца Людвига и принцессы Терезы фон Саксен-Гильдбурггаузен.