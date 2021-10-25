В настоящее время все они находятся в лагере в Айзенхюттенштадте. Там проводится проверка данных беженцев, делается тест на коронавирус и осуществляется их снабжение продовольствием и предметами первой необходимости. Министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген достиг соглашения с главой федерального МВД Хорстом Зеехофером о разгрузке лагеря.
Начиная с августа, в Германии наблюдается лавинообразный рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Польши. В августе на германо-польской границе было обнаружено 713 человек, незаконно прибывших в Германию, из них 474 — через Беларусь. В сентябре число незаконных въездов через Польшу увеличилось до 2323 человек, из них в 1903 — через Беларусь. К 21 октября число нелегальных мигрантов, попавших в 2021 году в Германию по белорусскому маршруту, составило 6162 человека. Только за последние 2 дня польско-германскую границу в поисках убежища пересекли около 500 мигрантов.
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