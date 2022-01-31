В Германии двух полицейских застрелили во время патрулирования

В Германии застрелили двух патрульных полицейских, проводивших дорожно-транспортный контроль. Как сообщает управление полиции Западного Пфальца, инцидент произошел в ночь на понедельник, 31 января, в населенном пункте Ульмет в земельном округе Кузель земли Рейнланд-Пфальц.
Отмечается, что полицейские в этот момент выполняли обычный патрульный объезд. Подробные обстоятельства произошедшего пока неизвестны.
В настоящий момент полиция проводит операцию по поиску и задержанию злоумышленников. К ней подключились также сотрудники полиции федеральной земли Саар. По данным полиции, минимум один из нападавших вооружен.
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