В округах, где на протяжении семи дней будут выявлять более 200 новых случаев инфицирования на 100 тысяч человек, начнут действовать дальнейшие ужесточения, который предполагают "сокращение радиуса (допустимых. - Ред.) перемещений до 15 км от места жительства - без наличия уважительной причины", говорится в документе, о содержании которого агентство узнало из переговорных кругов. Туристические поездки "явно" не являются подобной причиной, следует из постановления. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), под новые правила в соответствии с имеющейся статистикой могут подпасть 67 округов, - многие из них в Саксонии и Тюрингии.
Кроме того, ограничения продолжат действовать и на частные контакты в целом. Так, встречи будут возможны только "с одним, не проживающим в том же домохозяйстве, человеком, или же в кругу родственников, принадлежащих к тому же домохозяйству". Сохраняться будет дальнейшее закрытие ресторанов, рекреационных и культурных объектов, а также предприятий розничной торговли.
Новые ужесточения и режим локдауна останутся в силе до 31 января. Это подтвердила премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер (Malu Dreyer).
Жесткий локдаун в Германии
С 16 декабря в ФРГ действует жесткий локдаун, который изначально должен был продлиться минимум до 10 января 2021 года.
Ранее, отвечая на вопрос об открытии школ и детских садов, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) отметил, что этот вопрос будет решаться на совещании руководства федеральных земель с властями в Берлине 5 января. По словам министра, "лучше сейчас на неделю дольше" оставаться в режиме локдауна, чем снять его "на неделю раньше" необходимого.
До этого, 26 декабря 2020 года - на день ранее официально запланированного для ЕС срока - в Германии началась вакцинация. Прививку получили несколько десятков жителей одного из домов для престарелых в федеральной земле Саксония-Анхальт, в том числе 101-летняя женщина.
Всего в мире с начала пандемии, по состоянию на утро 5 января, зарегистрированы более 86 миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, около 61 миллиона человек считаются выздоровевшими, более 1,8 миллиона пациентов скончались.
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