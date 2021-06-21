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Ильнур Н. предположительно передавал российской разведке данные из университета, где он работал. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Telefono šnipinėjimas
Telefono šnipinėjimas
© Shutterstock nuotr.

Федеральная прокуратура выдала ордер на арест российского гражданина Ильнура Н. в связи с подозрениями в шпионаже, в его квартире и рабочем кабинете произведены обыски, сообщило ведомство в Карлсруэ в понедельник, 21 июня. Россиянин, задержанный еще 18 июня, подозревается в том, что "самое позднее с начала октября 2020 года он сотрудничал с российской разведкой". Ильнур Н. помещен в следственный изолятор.

Согласно материалам дела, 29-летний россиянин работал научным сотрудником на кафедре естествознания в одном из университетов Германии. Прокуратура не сообщила, в каком именно университете работал обвиняемый, однако, по информации агентства dpa, это был университет Аугсбурга.

По данным следствия, Ильнур Н. в период с октября 2020 по июнь 2021 года не менее трех раз встречался с представителем одной из российских спецслужб. В ходе как минимум двух из этих встреч он в обмен на денежное вознаграждение передавал российской разведке служебную информацию, касающуюся его работу в университете. Ильнур Н. обвиняется по статье о нелегальной агентурной деятельности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Deutsche Welle
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