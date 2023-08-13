В гей-параде в Праге приняли участие 60 тысяч человек

В ежегодном гей-параде в столице Чехии Праге приняли участие порядка 60 тысяч человек, сообщает со ссылкой на данные полиции агентство dpa в субботу, 12 августа.

Люди прошли по городу в костюмах и с символикой ЛГБТ. Среди прочего участники парада выступали за то, чтобы зарегистрированные партнерства однополых пар приравнивались к браку. Участие в шествии приняли, в том числе, министр внутренних дел Вит Ракушан и министр иностранных дел Ян Липавский.

Как отмечают местные СМИ, десятки человек вышли на контрдемонстрацию с плакатами "Чехия не Содом". Гей-парады в Праге проходят с 2011 года.

Парламент Чехии обсуждает легализацию однополых браков

Легализация однополых браков остается спорным вопросом в Чехии, пишет dpa. Весенние опросы общественного мнения показали, что это решение поддерживают порядка 60 процентов жителей страны, напоминает агентство.