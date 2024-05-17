В Газу впервые доставили гумпомощь через специальный морской пирс

Временный плавучий пирс сможет ежедневно принимать до 150 грузовиков с продовольствием, поставленным на судах по Средиземному морю на фоне продолжающегося наступления израильской армии на город Рафах на юге Газы.

США и ООН ранее предупредили, что морской коридор не станет полноценной заменой наземным доставкам воды, продовольствия и топлива в сектор. До начала боевой операции израильской армии, начатой в ответ на нападение 7 октября прошлого года на юг Израиля группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, в регион ежедневно въезжали более 500 грузовиков с гуманитарной помощью.