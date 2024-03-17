В Газу доставили первую партию гуманитарной помощи по морю

В анклаве нет действующего порта, поэтому для приема груза был построен временный причал, — а в качестве материалов были использованы обломки и части разрушенных зданий.

Основатель World Central Kitchen, знаменитый шеф-повар Хосе Андрес, написал в X (ранее Twitter ), что все продовольствие с баржи было погружено в 12 грузовиков.

В настоящее время WCK готовит вторую партию помощи, остро необходимой в Газе, где, по данным ООН , голодает уже все население.

Поставки продовольствия также осуществляются по земле и по воздуху, однако нынешнего количества помощи не хватает для удовлетворения потребностей в секторе Газа .

Куда направятся грузовики с помощью и как будет дальше распределяться продовольствие в секторе Газа, пока неясно.

Если эта морская миссия будет признана успешной, другие суда с гуманитарной помощью также отправятся в Газу. Они будут использовать недавно проложенный морской коридор, чтобы добраться напрямую в анклав.

Грузы будут проходить проверку безопасности на Кипре командой, включающей персонал из Израиля, что устранит необходимость в досмотре при разгрузке, таким образом сократив до минимума возможные задержки в доставке помощи.

Ранее стало известно, что США планируют построить у побережья Газы собственный плавучий док для увеличения морских поставок. Белый дом заявляет, что может обеспечить поступление в Газу двух миллионов порций еды в день. Однако пока военный корабль с оборудованием для строительства дока на борту не добрался до анклава.

Почему помощь приходится доставлять по морю