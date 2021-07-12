В Гаити задержан предполагаемый заказчик убийства президента страны

Полиция Гаити сообщила о задержании одного из предполагаемых заказчиков убийства президента страны Жовенеля Моиза. Речь идет о враче родом из Гаити, который проживал в американском штате Флорида, сообщил в воскресенье, 11 апреля, глава полиции Гаити Леон Чарльз. По его словам, мужчины, которых подозревают в совершении преступления, звонили врачу после нападения на Моиза. Как предполагает полиция, он нанял частную венесуэльскую охранную фирму, имеющую офис во Флориде, изначально для собственной охраны.

По данным полиции, среди 21 задержанного по делу об убийстве Жовенеля Моиза врач стал уже третьим уроженцем Гаити, имеющим гражданство США. Двое других также живут во Флориде. Остальные 18 задержанных имеют гражданство Колумбии. В целом, как утверждает полиция, в убийстве были задействованы 26 колумбийских наемников, выдававших себя за сотрудников агентства США по борьбе с наркотиками. Трое из них были убиты, еще пятеро находятся в розыске.

53-летний Жовенель Моиз был смертельно ранен во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его жену - Мартин Моиз доставили с ранениями в больницу в США, сейчас ее состояние стабильное. Власть под контроль пока взял совет министров Гаити во главе с премьером Клодом Жозефом. Очередные всеобщие выборы в Гаити запланированы на 26 сентября, Жозеф обещает, что они состоятся в срок.