В Гааге открыли Центр по преследованию преступления агрессии

В Гааге в понедельник, 3 июля, открылся Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины (ICPA), передает корреспондентка DW. В его состав входят представители Украины, Евросоюза , США и Международного уголовного суда (МУС), а задачами новой организации будет являться проведение расследования и сбор доказательств преступления агрессии против Украины.

По словам еврокомиссара по юстиции Дидье Рейндерса, это первый конкретный шаг на пути к привлечению к ответственности виновных в агрессии против Украины. "Это свидетельство мировой борьбы против безнаказанности… Мы обязаны поддерживать Украину столько, сколько необходимо ", - сказал он на пресс-конференции в Евроюсте.

Присутствовавший на открытии центра генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что четыре украинских прокурора уже находятся в Гааге и сегодня начали работу. Он назвал этот момент историческим, передает корреспондентка DW. "Сегодня вы видите здесь наше единство. Мы объединились, чтобы обеспечить полное привлечение к ответственности за преступление агрессии и все остальные 93 тысячи инцидентов военных преступлений. Создание специального трибунала теперь неизбежно, он будет создан, потому что здесь и сегодня мы уже начали", - подчеркнул Костин.