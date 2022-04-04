Сообщается, что мужчина привлек к себе внимание в одном из центров вакцинации Дрездена. Сотрудники Немецкого Красного Креста (DRK) уведомили другие центры вакцинации о необычном посетителе и попросили их подключить полицию, если мужчина придет прививаться и к ним. В начале марта 2022 года его узнали сотрудники центра вакцинации города Айленбург.

Прививки разными вакцинами



По данным полиции, мужчина неизменно регистрировался, используя свои настоящие имя и адрес. Судя по базе данных пациентов саксонских центров вакцинации, в общей сложности ему сделали 87 уколов, причем различными вакцинами.

В жилище пациента полиция обнаружила множество пустых паспортов вакцинации. Предположительно, мужчина каждый раз менял их обложки, указывая там разные имена владельцев. Таким образом, номер партии вакцины всегда был настоящим.

Вероятность введения обязательной вакцинации от ковида в Германии



Ожидается, что 7 апреля в бундестаге состоится голосование по нескольким вариантам закона, связанного с обязательной общенациональной вакцинацией населения страны от коронавируса. Обсуждаются, в том числе, возможности введения обязательной вакцинации от ковида для людей в возрасте от 18 лет и от 50 лет, а также заявка группы депутатов Свободой демократической партии (СвДП) во главе с ее вице-председателем Вольфгангом Кубики (Wolfgang Kubicki) об отказе от обязательной вакцинации.

Наблюдатели не исключают, что намерение принять закон об обязательной вакцинации от коронавируса действительно может провалиться, поскольку широко распространенный сейчас в Германии вариант SARS-Co-V2 "омикрон" ведет к осложнениям лишь в исключительных случаях, перегрузки больниц нет, а уровень вакцинации населения от ковида в ФРГ и так достаточно высок: 76 процентов.

Десятки миллионов доз вакцины могут быть утилизированы



Между тем, судя по всему, в ближайшее время в Германии придется уничтожить десятки миллионов уже закупленных властями доз вакцины от коронавируса. Как сообщило 31 марта деловое издание Handelsblatt со ссылкой на ответ Минздрава ФРГ на письменный запрос депутата от оппозиционного блока ХДС/ХСС Зеппа Мюллера (Sepp Müller), именно у такого количества невостребованных доз вакцины истекает к концу лета срок годности.

После вступления в должность министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach), являющегося ревностным сторонником обязательной вакцинации от коронавируса, статистику по имеющимся в наличии и заказанным к доставке дозам вакцины публиковать перестали, напоминает издание.

Ситуация с коронавирусом в Германии

По данным Института имени Роберта Коха (RKI) за 4 апреля, число заражений коронавирусом за последние семь дней на сто тысяч жителей составляет в Германии 1424,6. Возбудитель COVID-19 в ФРГ выявлен у 21 668 677 человек (суточный прирост 41 129), 130 052 больных умерли (в том числе 23 за истекшие сутки), 17,15 млн выздоровели.