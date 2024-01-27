В ФРГ требуют активнее бороться с российской дезинформацией

Тем временем председатель комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) указал в интервью изданиям RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), что, согласно анализу центра "ЕС против дезинформации", Германия наряду с Болгарией, Словакией и Сербией в 2023 году стала главной целью информационной войны Кремля. По его мнению, надо быть готовыми к тому, что и в нынешнем году Германия, вероятно, снова окажется в фокусе кампании российской дезинформации, учитывая, что в стране пройдет ряд земельных выборов, а также выборы в Европарламент. Это означает необходимость большего противодействия российской дезинформации и более точный мониторинг. По словм Хофрайтера, немцы еще недостаточно осознают, что "фашисты" из правопопулистской "Альтернативы для Германии" имеют сильного союзника за рубежом в лице России.