В ФРГ собрано 500 сведений о военных преступлениях в Украине

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года. Суд подозревает Путина в причастности к насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Имеются достаточные основания считать, что президент России несет персональную уголовную ответственность за эти преступления - непосредственно, вместе с другими лицами или через других лиц, - а также за то, что он "не осуществлял надлежащего контроля над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили эти деяния или допустили их и которые находились под его действенной властью и контролем", говорится в сообщении МУС.