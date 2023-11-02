В ФРГ секснасилие на войне причислят к военным преступлениям

Сексуальное насилие в зонах военных действий в будущем будет преследоваться в немецких судах как военное преступление и преступление против человечности. Это определено в законопроекте, разработанном министерством юстиции Германии с целью внесения соответствующих изменений в международное уголовное право, и одобренном в среду, 1 ноября, федеральным правительством. "Установленные в нем (уголовном праве. - Ред.) составы преступлений против человечности и военных преступлений предполагается адаптировать, включив в них такие преступления, как сексуальное насилие, сексуальное рабство и принудительный аборт", - говорится в законопроекте.