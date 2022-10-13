В ФРГ растет число украинских беженцев-мужчин от 18 до 60

Среди украинских беженцев в Германии растет число мужчин призывного возраста. Об этом свидетельствуют данные из Центрального реестра иностранцев (AZR), предоставленные министерством внутренних дел ФРГ на запрос правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

По состоянию на конец августа в реестр были внесены около 162 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В апреле этот показатель составлял примерно 94 тысяч человек. До начала военного нападения России на Украину в Центральном реестре иностранцев числились около 39 тысяч мужчин-украинцев призывного возраста.

В числе других в базу данных внесены молодые люди, достигшие совершеннолетия уже после того, как покинули свою страну. Сведений о том, сколько украинских беженцев призывного возраста на сегодняшний день покинули Германию, не приводится. Женщин из Украины в ФРГ зарегистрировано 468 652, что составляет 72% от общего количества взрослых украинцев, внесенных в реестр.

Запрет на выезд для мужчин из Украины



Согласно украинскому военному законодательству, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. Исключение действует для отцов троих и более несовершеннолетних детей. Кроме того, выезд возможен для отцов-одиночек, имеющих малолетних детей и детей-инвалидов, а также для мужчин, не годных к службе в армии по медицинским показаниям.

В мае украинские власти также сделали исключения для спортсменов, не являющихся военнообязанными, и водителей, занимающихся перевозками гуманитарных грузов. Некоторые мужчины, не относящиеся к этим категориям, пытаются обойти запрет.

С февраля по август текущего года в Германии, по данным Федерального статистического ведомства, было зарегистрировано 952 тысяч украинских беженцев. Треть из них - дети.