В ФРГ расследуют покушение на убийство украинского мальчика

Прокуратура Гёттингена расследует покушение на непредумышленное убийство 10-летнего украинского мальчика, совершенное в городе Айнбек (федеральная земля Нижняя Саксония) 26 августа. Сообщение об этом было опубликовано на сайте ведомства в пятницу, 1 сентября.

Согласно сообщению прокуратуры, около 18.40 в указанный день в Айнбеке в районе моста неизвестный мужчина подошел к группе украинских детей. Незнакомцу не понравилось, что дети говорили по-украински, и он заявил, что им следует разговаривать на руссском языке. При этом он добавил, что войну якобы начала Украина. После этого мужчина сначала потянул за волосы девочку, а потом схватил 10-летнего мальчика и сбросил его через перила моста в канал.

Сообщается, что мальчик ударился головой и ногой о железные балки, прикрепленные к мосту. Когда ребенок лежал в канале, злоумышленник также бросил в него стеклянную бутылку, которая попала пострадавшему в правое плечо. Затем мужчина скрылся с места происшествия.