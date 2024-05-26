В ФРГ призвали Запад взять на себя ПВО в Западной Украине

Киев уже давно настаивает на расширении западной поддержки в сфере ПВО. После российского ракетного удара по гипермаркету в Харькове 25 мая, в результате которого погибли не менее 12 человек, президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к Западу с таким призывом. "Если бы у Украины было достаточно систем ПВО и современных самолетов, то такие российские удары были бы невозможны", - подчеркнул он.