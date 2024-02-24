В ФРГ призвали урезать пособия неработающим украинцам

Также в Немецком союзе городов и общин предлагают проводить языковые и интеграционные курсы не перед устройством на работу, а параллельно с рабочим процессом, по согласованию с потенциальным работодателем. "Это будет гораздо большим стимулом для быстрого начала работы в Германии", - подчеркивает собеседник NOZ.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия приняла 1,14 млн беженцев из этой страны. Из них, по данным в Центральном реестре иностранцев, 682 тысячи - женщины и девочки, около 458 тысяч - мужчины и мальчики, а почти 350 тысяч - несовершеннолетние. При этом, как сообщило в середине февраля 2024 года агентство AFP, около 321 тысячи украинских беженцев, прибывших в ФРГ после начала войны, к тому моменту больше там не жили. При этом нет статистических данных, сколько из них вернулись в Украину и сколько переехали в другие страны.