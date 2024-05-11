В ФРГ предлагают сбивать дроны РФ над Украиной силами НАТО

Страны НАТО могут помочь Украине защитить часть ее западной территории от атак российских дронов с помощью систем ПВО, расположенных на восточных границах альянса, в частности, в Польше или Румынии. Такое развитие не исключают представители ряда немецких политических партий, в том числе правящих Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза 90" / "зеленых", пишет газета FAZ в субботу, 11 мая.

Как следует из публикации, идея сбивать над Западной Украиной российские беспилотники с использованием расположенных в Румынии и Польше систем ПВО альянса, которыми управляют военнослужащие НАТО, исходит от эксперта Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Нико Ланге (Nico Lange), а также бывшего помощника генсека НАТО, генерал-лейтенанта Хорста-Хайнриха Брауса (Horst-Heinrich Brauß). По мнению Ланге, это позволило бы обеспечить на украинской границе безопасную зону шириной до 70 км. А это, в свою очередь, помогло бы разгрузить украинские силы ПВО на других участках фронта.