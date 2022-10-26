В Германии приговорили к крупному денежному штрафу мужчину за то, что он разместил на заднем стекле своего автомобиля букву Z, считающуюся символом поддержки войны, развязанной Россией против Украины. Административный суд в Гамбурге во вторник, 25 октября, признал 62-летнего водителя виновным в одобрении преступных действий и назначил ему штраф в размере 4000 евро, сообщил пресс-секретарь суда.
По его словам, в ходе судебного разбирательства ответчик не отрицал, что еще в марте, примерно спустя месяц после начала российского вторжения в Украину, закрепил на своем автомобиле белый лист формата А4 с синей буквой Z. "По мнению суда, в этом заключается проявление солидарности с Россией и одобрение войны в Украине", - добавил он далее.
После российского вторжения в Украину буква Z, наряду с буквой V, фактически стала официальной символикой российской "спецоперации". Сначала эти буквы были замечены на российской военной технике, а затем власти и официальная пропаганда стали использовать Z и V для демонстрации поддержки российской армии и ее действий в Украине. Ряд федеральных земель Германии ввели уголовную ответственность за публичную демонстрацию буквы Z.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперт: рост цен на отопление больше всего коснется жителей "хрущевок"
Начало отопительного сезона вызывает у жителей...
Эфир Delfi: украинский криминалист о преступлениях российских военных
После начала деоккупации украинских территорий мир...
Полиция напоминает: поменяйте шины, не превышайте скорость, поменяйте автоаптечки
1. До 10 ноября все водители транспортных средств должны...
Украинской школе из Харькова официально разрешат обучать детей в Вильнюсе
В среду Министерство образования, науки и спорта Литвы...
Скандал в Вильнюсе: больница не приняла пациента с травмой головы
Республиканская Вильнюсская университетская больница...