В ФРГ 30 тысяч жителей зоны наводнения лишены воды и электроэнергии

В регионах запада Германии, пострадавших от наводнения в середине июля, около 30 тысяч человек по-прежнему лишены доступа к электричеству и питьевой воде. Об этом сообщила утром в субботу, 24 июля, в эфире немецких телеканалов RTL и ntv Сабине Лакнер (Sabine Lackner) - заместитель руководителя германской Службы технической помощи THW, работающей в районе бедствия.

По словам Лакнер, в настоящее время сотрудники THW, а также волонтеры на местах заняты в первую очередь подготовкой условий для возвращения людей в вынужденно покинутые ими дома. Специалисты испытывают на прочность уцелевшие здания, а также проверяют наличие в них газа, электричества, воды и работающей канализации.

Кроме того, спасатели пытаются пополнить запасы питьевой воды путем очистки речной. Этим занимаются, в частности, в больнице города Бад-Нойенар, тоже пострадавшей от наводнения. "Мы можем взять воду из грязной лужи и сделать так, что после очистки ее можно будет пить", - говорит Сабине Лакнер.

На выходных пройдут новые дожди

К утру 24 июля число жертв разрушительного наводнения увеличилось до 179 человек: в Северном Рейне - Вестфалия погибли 47 человек, в Рейнланд-Пфальце - 132. Кризисные штабы земельных правительств разрабатывают план действий на случай прогнозируемых синоптиками дождей в выходные, 24 и 25 июля. По словам министра внутренних дел Рейнланд-Пфальца Рогера Левенца (Roger Lewentz), для населения уже подготовлены укрытия в безопасных местах.

В Северном Рейне - Вестфалии тоже готовятся к новым осадкам, предсказанным Немецкой метеорологической службой (Deutscher Wetterdienst, DWD). Министерство внутренних дел земли издало распоряжение, согласно которому полиция и пожарные должны находиться в состоянии повышенной готовности на такой случай.