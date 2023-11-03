В Финляндии судят женщину, которая тайно перевозила в Россию гильзы и пули

Женщине 1976 года рождения предъявлены обвинения в нарушении правил экспорта боеприпасов при отягчающих обстоятельствах.
Обвиняемая приобретала в Финляндии гильзы и пули и перевозила их через границу в Россию для использования. У нее не было необходимого разрешения на экспорт.
Женщина доставляла боеприпасы владельцу стрелково-спортивного центра в Санкт-Петербурге.
Согласно обвинительному заключению, покупатель обещал выплатить ей 20-процентную надбавку к стоимости гильз и пуль, а также 10-процентную надбавку за другие товары.
Прокурор описывает деятельность как злостное пренебрежение санкциями и запретом на экспорт.
Обвиняемая прятала боеприпасы в машине
Обвиняемую задержали на КПП Ваалимаа в августе 2022 года. Помимо гильз и пуль, в автомобиле был обнаружен спрятанный бинокулярный прицел, который считается товаром военного назначения.
Женщина купила товаров примерно на 61 000 евро. За экспорт ей обещали вознаграждение в размере около 10 000 евро.
Обвиняемая частично признала свои поступки. Женщина признается, что перевозила товары в Санкт-Петербург, но не комментирует незаконность своих действий.
Женщина говорит, что начала перевозить товары весной 2022 года. Обвиняемая заказывала товары по почте и забирала их курьером из Финляндии два раза в неделю. Товары она хранила в городе Котка, а затем экспортировала их в Россию.
На таможне Ваалимаа у ответчицы также были обнаружены 2000 евро в пластиковой папке.
Обвиняемая признается, что пыталась вывезти деньги в Россию, хотя знает, что это запрещено.
Прокурор просит приговорить женщину к тюремному заключению сроком не менее восьми месяцев.