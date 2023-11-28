В Финляндии планируют снести здание бывшего генконсульства РФ

Власти финского города Турку приобретут здание бывшего генконсульства России, чтобы снести его и построить, как планируется, детский сад.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Решение о покупке было единогласно принято на заседании горсовета Турку накануне.
Нынешний владелец здания компания Senate properties и городские власти договорились о цене в 1,6 млн евро.
Кроме того, необходимо будет очистить почву на участке, поскольку в начале 1900-х годов на нем располагались литейный цех и завод цинкования.
Городской совет также решил выполнить решение о покупке, не дожидаясь пока будут поданы апелляции.
Ранее стало известно, что правительство Финляндии не намерено закрывать российское консульство в Мариехамне на Аландских островах.
Положение консульства РФ на Аландских островах стало предметом обсуждений после вступления Финляндии в НАТО.
Дискуссии разгорелись с новой силой после того, как Россия отозвала согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.
В самом Мариехамне регулярно проводят акции под российским консульством против ее войны в Украине.