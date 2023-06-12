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В Балтийском море у берегов Финляндии обнаружили окуня, который может кусать людей. Об этом сообщает финская телерадиокомпания YLE.
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В районе Турку (юго-запад Финляндии) появился солнечный окунь. По словам представителя Финской ассоциации рыбаков, для Балтийского моря этот вид является инвазивным (чужеродный организм, способный наносить вред фауне и экосистемам).

Солнечный окунь агрессивно защищает место размножения и откладывания икры. Если человек случайно проплывет рядом с ним, то рыба обязательно нападет на него. Больших зубов у окуня нет, поэтому после укуса можно почувствовать только пощипывание. Длина "хищника" в среднем составляет 15 сантиметров.

В институте природных ресурсов Финляндии предполагают, что окунь и другие инвазивные виды были завезены на юго-запад страны намеренно. Жителей призвали сообщать властям о всех подобных случаях.

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snob.ru
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