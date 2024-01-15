В Финляндии хотят ввести полный запрет на сделки с недвижимостью для россиян

Об этом глава оборонного ведомства Финляндии рассказал изданию Uutissuomalainen. По его словам, в этом вопросе необходимо найти "правовое решение". Хяккянен уверен, что решения могут быть найдены уже весной, передает Yle.
Он допустил, что ограничения могут коснуться условий аренды и проверки подноготной уже проведенных сделок с недвижимостью.
На прошлой неделе Министерство обороны Финляндии приняло три отрицательных решения по сделкам с недвижимостью, в случае которых покупатель был не из стран ЕС или ЕЭЗ.
Novosti.err.ee
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