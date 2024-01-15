В Финляндии хотят ввести полный запрет на сделки с недвижимостью для россиян

Об этом глава оборонного ведомства Финляндии рассказал изданию Uutissuomalainen. По его словам, в этом вопросе необходимо найти "правовое решение". Хяккянен уверен, что решения могут быть найдены уже весной, передает Yle.

Он допустил, что ограничения могут коснуться условий аренды и проверки подноготной уже проведенных сделок с недвижимостью.