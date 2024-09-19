В Финляндии будут размещены два штаба НАТО - штаб сухопутных войск Северного альянса в Северной Европе и штаб передовых сухопутных войск (FLF). В ближайшее время будет принято решение об их точной дислокации, сообщил в среду, 18 сентября, финский телеканал Yle.

В качестве места размещения штаба сухопутных войск НАТО в Северной Европе рассматривается Миккели в 230 км к северо-востоку от Хельсинки близ границы с РФ. Штаб передовых сухопутных войск может быть дислоцирован на севере страны в Соданкюля или Рованиеми, передает Yle.