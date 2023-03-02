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Инфляция в еврозоне в феврале нынешнего года снизилась меньше, чем ожидалось. Потребительские цены повысились в годовом исчислении на 8,5 процента, главным образом из-за роста цен на продовольствие, сообщило в четверг, 2 марта, европейское статистическое агентство Eurostat со ссылкой на первые приблизительные оценки. Между тем аналитики прогнозировали февральскую инфляцию на уровне 8,2 процента.
Europos centrinis bankas
Europos centrinis bankas
© Shutterstock

Темпы инфляции в еврозоне снижаются уже четвертый месяц подряд. В январе соответствующий показатель, по данным Eurostat, составил 8,6 процента, в декабре 2022-го - 9,2. Максимальный - на уровне 10,6 процента - был зафиксирован в октябре.

Рост дороговизны из-за подорожания продовольствия

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Основным фактором, повлиявшим на рост дороговизны в 20 странах еврозоны в феврале, стало подорожание продуктов питания, табака и алкоголя: цены на них повысились на 15 процентов. Это означает, что цены на энергоносители впервые за многие месяцы перестали быть главным фактором роста стоимости жизни.

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард прогнозирует более значительное снижение инфляции в еврозоне в марте из-за базисных эффектов.

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Deutsche Welle
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