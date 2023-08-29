В Евросоюзе за год преодолён энергетический кризис

Энергетический кризис в Евроcоюзе, разразившийся год назад, считается законченным. За это время газ и электричество подорожали до рекордных отметок. Домохозяйства получали счета за тепло и свет в размере сотен евро. Но теперь эти цены вернулись до уровня, на котором они были до начала российского вторжения в Украину. И хотя следует ожидать их некоторой волатильности, семейные бюджеты не находятся под таким большим давлением, как за минувшие 12 месяцев.

Симоне Тальяпьетра, научный сотрудник брюссельского института Bruegel:

"Волатильность цен составляет 5%,10% или 20%. Это не столь драматичные флуктуации, какие мы видим в других секторах рынка. Также весьма обнадеживают некоторые фундаментальные показатели, например, о накапливании газа. Его хранилища сейчас заполнены более чем на 90%. Спрос на газ в Европе остается сниженным примерно на 20% по сравнению с докризисным уровнем".