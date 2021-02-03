В Евросоюзе ужесточили правила въезда в Шенгенскую зону из-за коронавируса

Совет Евросоюза утвердил новые рекомендации касательно ограничений на поездки в Шенгенскую зону, введенных из-за пандемии коронавируса. Новые ограничения приняли по письменной процедуре во вторник, 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

В частности, рекомендации предусматривают новые условия для открытия границ Евросоюза с третьей страной для любых поездок, включая туристические. Для этого стране необходимо соответствовать следующим критериям:

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- число новых случаев заражения не должно превышать 25 на 100 тысяч населения за последние 14 дней,

- число новых случаев заражения за последние две недели должно сокращаться или оставаться стабильным по сравнению с предыдущим 14-дневным периодом,

- страна должна проводить более 300 тестов на 100 тысяч населения на протяжении семи дней.

- число положительных результатов теста на коронавирус за последние семь дней не должно превышать 4 процента.

Кроме того, будет приниматься во внимание и степень распространения разных мутаций коронавируса.

Исходя из этих критериев, Совет ЕС будет обновлять список государств, для граждан которых границы Шенгена будут открытыми. В последний раз список был пересмотрен 28 января. В нем остались лишь семь стран: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай.

Дополнительные ограничения на необходимые поездки в ЕС

Как и раньше, разрешенными остаются так называемые необходимые поездки. Другими словами, на территорию Шенгена пускают граждан и резидентов стран ЕС, а также, например, работников транспорта или дипломатов. Но теперь для их въезда будут требовать документ о негативном результате ПЦР-теста, сделанный не позднее 72 часов до въезда в Шенген. Это правило не будет распространяться только на работников транспорта, например водителей. Также страны будут на свое усмотрение вводить дополнительные ограничения по приезде - карантин, самоизоляция или дополнительное тестирование на коронавирус.

Рекомендации предусматривают и возможность ограничить категории людей, имеющих право на необходимые поездки. Это будет касаться тех третьих стран, где эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается, прежде всего из-за распространения новых вариантов коронавируса.

Поскольку вопросы пересечения границ находятся в компетенции каждого государства ЕС отдельно, то эти правила приняты в виде рекомендаций. Национальные правительства будут ответственны за их применение. Впрочем, поскольку именно государства Евросоюза сообща приняли эти рекомендации, ожидается, что они будут их выполнять.

Эти рекомендации распространяются на все страны ЕС, кроме Ирландии, а также на Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. У Дании есть право решать, следовать им или нет.