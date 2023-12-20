В Евросоюзе согласована масштабная миграционная реформа

Европейский парламент и государства-члены Евросоюза достигли согласия по реформе о предоставлении убежища и миграционной политике. Об этом сообщил в среду, 20 декабря, заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Цель реформы - сдерживание массовой миграции. Чтобы комплекс нововведений под названием "Пакт о миграции и предоставлении убежища" вступил в силу, его формально еще должен утвердить Совет ЕС.

Новые пять законов Евросоюза затрагивают все этапы управления предоставлением убежища и миграцией - "начиная от проверки нелегальных мигрантов по прибытии в ЕС, сбора биометрических данных, процедур подачи и обработки заявлений о предоставлении убежища, правил определения, какое государство-член несет ответственность за рассмотрение заявления о предоставлении убежища, а также сотрудничество и солидарность между государствами-членами и способы разрешения кризисных ситуаций, включая случаи использования мигрантов в качестве инструментов", говорится в документе.