Червяков признали съедобными в Европе. Не всех, а вполне определенных. Впервые агентство безопасности продуктов питания ЕС одобряет употребление в пищу насекомых. Готовы попробовать? pic.twitter.com/CoAvfFHx53 — DW на русском (@dw_russian) January 14, 2021

Мучные черви — личинки жука под названием большой мучной хрущак. В них много белка, а также жиров и углеводов. Их можно есть целиком или добавлять в муку, использовать как добавку к выпечке, макаронам, овощным блюдам и энергетическим батончикам. Сейчас они тестируются как ингредиент в заменителях мяса и колбасах.

Во многих странах (например, в Китае) блюда из насекомых не считаются чем-то необычным. В ряде европейских стран (например, в Финляндии) деликатесные блюда из насекомых можно найти в супермаркетах, однако они пока что запрещены во Франции, Италии, Испании и других странах.

В 2015 году томские ученые заявили, что займутся выращиванием дождевых червей для изготовления белковой муки. Ее предполагалось использовать для изготовления продуктов питания, лекарств и косметики. В 2019 году в Омской области началось строительство завода по переработке дождевых червей. Это совместный российско-китайский инвестиционный проект, который планировалось завершить к марту 2020 года. Однако, судя по отсутствию дальнейших его упоминаний в прессе, он пока что не был завершен.