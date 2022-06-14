В Евросоюзе продлят действие ковид-сертификатов еще на год

Этот шаг обоснован стремлением гарантировать гражданам ЕС свободу передвижения в случае появления нового варианта коронавируса, которому будет присвоен статус "вызывающего беспокойство" (variant of concern), отмечает пресс-служба Европарламента.
Участники обсуждений договорились, что государства-члены ЕС должны воздерживаться от введения дополнительных ограничений на свободное передвижение для владельцев EUDCC. Делать это будет разрешено только в случаях, когда такие ограничения необходимы для охраны общественного здоровья, соразмерны и не ведут к дискриминации.
"Мы полны решимости вернуться к неограниченной свободе передвижения", — прокомментировал решение Европарламента и Совета ЕС еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.
Он приветствовал тот факт, что многие государства ЕС на сегодня сняли все ограничения на поездки, включая необходимость предъявления сертификата о прививке от коронавируса или недавно перенесенном заболевании или отрицательного теста.
"Однако эпидемиологическая ситуация может быстро измениться", — предупредил он.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Цены на бензин и дизельное топливо в Литве поднялись на историческую высоту – чем это обусловлено
В начале июня литр бензина в Литве стоил 2,03 евро, а...
Врачи предупреждают: после перемен очереди станут больше, качество услуг ухудшится
Литовские врачи выступают против предложенной...
Виктор Успасских завершает политическую карьеру и уходит с поста главы Партии труда
Виктор Успасских завершает политическую карьеру и...
Спецэфир Delfi: как вывезти зерно из портов Украины и избежать голода? Из Одессы - литовский политолог Альвидас Медалинскас
Турция предлагает переговоры между Украиной, Россией,...
Отдыхающих у озер жителей ждет неприятный сюрприз: стоянка стала дороже
В минувшие выходные в Литве стояла приятная погода ....