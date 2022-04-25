Еврокомиссия (ЕК) в настоящее время не видит достаточной поддержки среди стран ЕС для введения полного эмбарго на поставки нефти и газа из России. Это касается и альтернативных санкций, таких как, к примеру, введение штрафных пошлин на нефтяные и газовые поставки из РФ, сказал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Die Welt, обнародованном в понедельник, 25 апреля.
Боррель отметил, что такие меры против России важны, чтобы усилить давление на президента РФ Владимира Путина и вынудить его сесть за стол переговоров. "Однако в Евросоюзе на данный момент нет единой позиции по данному вопросу", - констатировал он, добавив, что эта тема будет вновь обсуждаться на саммите Евросоюза 30-31 мая. В настоящее время Еврокомиссия разрабатывает уже шестой пакет санкций против России, которая с конца февраля ведет агрессивную войну против Украины.
По словам Борреля, некоторые страны ЕС со всей ясностью дали понять, что они против эмбарго или штрафных пошлин на поставки нефти и газа из России. В то же время глава европейской дипломатии отметил, что все страны ЕС в настоящее время работают над тем, чтобы снизить зависимость от российских энергоносителей.
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