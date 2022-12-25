В Евросоюзе осудили запрет талибов на работу женщин в НПО

В Евросоюзе осуждают введенный в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан" запрет на работу женщин в неправительственных организациях (НПО). "Европейский союз решительно осуждает недавнее решение "Талибана" запретить женщинам работать в национальных и международных НПО", - заявила в субботу, 24 декабря, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали.

По ее словам, запрет на работу в НПО "является еще одним жестким ограничением способности женщин в Афганистане осуществлять свои права и основные свободы и явным нарушением гуманитарных принципов". В Евросоюзе в настоящее время оценивают, как это решение отразится на помощи, которую сообщество оказывает в стране. "Нашей главной заботой останутся благополучие, права и свободы народа Афганистана", - добавила Набила Массрали в беседе с агентством AFP.

Госсекретарь США обеспокоен решением талибов

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что решение талибов запретить женщинам работать в НПО может иметь "разрушительные последствия для афганского народа". "Глубоко обеспокоен тем, что запрет "Талибана" в отношении женщин, доставляющих гуманитарную помощь в Афганистан, нарушит предоставление жизненно важной, спасительной помощи миллионам людей. Женщины занимают центральное место в гуманитарных операциях по всему миру", - написал Блинкен в Twitter.

Запрет талибов на работу женщин в НПО затрагивает 180 организаций



Ранее в этот же день стало известно, что захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" запретило местным и иностранным неправительственным организациям допускать на работу женщин. Такое решение объяснили "многочисленными жалобами" на то, что некоторые сотрудницы якобы не придерживались исламского дресс-кода, установленного талибами.

В письме министерства экономики Афганистана говорится, что у любой неправительственной организации, которую обвинят в несоблюдении приказа, будет отозвана лицензия на деятельность в стране. В ведомстве сообщили, что запрет касается более 180 организаций, входящих в координационное агентство по оказанию помощи Афганистану (ACBAR).