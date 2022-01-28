В Евросоюзе одобрили таблетки от коронавируса Paxlovid

Условное одобрение препарата позволит государствам-членам ЕС использовать лекарство в экстренных случаях.

Среди стран, которые уже купили таблетки Paxlovid, числятся Италия, Германия и Бельгия.

В декабре прошлого года США разрешили использовать для лечения пациентов лекарство Paxlovid и аналогичный препарат от Merck (MRK.N) — молнупиравир.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что в настоящее время блок добился значительных успехов в разработке методов лечения, которые она назвала второй линией защиты после вакцин.

"Paxlovid — первый пероральный противовирусный препарат для домашнего использования в нашем портфолио. У него есть потенциал реально помочь людям с высоким риском прогрессирования тяжелой формы коронавируса", — указала она.

Таблетки Merck также находятся на рассмотрении в ЕС, но их одобрение занимает больше времени, поскольку компания пересмотрела данные своих испытаний в ноябре, заявив, что лекарство оказалось значительно менее эффективным, чем предполагалось ранее.

Пероральные лекарства от Covid-19 являются многообещающими для лечения симптомов Covid-19 в домашних условиях, а также для предотвращения госпитализаций и смертей.

Paxlovid — двухкомпонентный противовирусный препарат, который предотвращает риск госпитализации и смерти почти на 90%. Последние лабораторные данные показывают, что таблетки также эффективны против "омикрона".

Однако в ходе испытания лекарство тестировали только на непривитых людях, что вызывает вопросы о его потенциальном использовании у пациентов с высоким риском, которым получили прививку от Covid-19. EMA не ограничивала свое одобрение непривитыми.