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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) дало условное разрешение на использование в ЕС таблеток от Covid-19 производства компании Pfizer. Лекарство можно будет применять для лечения взрослых пациентов с риском тяжелого течения болезни. Об этом сообщает Reuters.
В Евросоюзе одобрили таблетки от коронавируса Paxlovid
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Условное одобрение препарата позволит государствам-членам ЕС использовать лекарство в экстренных случаях.

Среди стран, которые уже купили таблетки Paxlovid, числятся Италия, Германия и Бельгия.

В декабре прошлого года США разрешили использовать для лечения пациентов лекарство Paxlovid и аналогичный препарат от Merck (MRK.N) — молнупиравир.

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Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что в настоящее время блок добился значительных успехов в разработке методов лечения, которые она назвала второй линией защиты после вакцин.

"Paxlovid — первый пероральный противовирусный препарат для домашнего использования в нашем портфолио. У него есть потенциал реально помочь людям с высоким риском прогрессирования тяжелой формы коронавируса", — указала она.

Таблетки Merck также находятся на рассмотрении в ЕС, но их одобрение занимает больше времени, поскольку компания пересмотрела данные своих испытаний в ноябре, заявив, что лекарство оказалось значительно менее эффективным, чем предполагалось ранее.

Пероральные лекарства от Covid-19 являются многообещающими для лечения симптомов Covid-19 в домашних условиях, а также для предотвращения госпитализаций и смертей.

Paxlovid — двухкомпонентный противовирусный препарат, который предотвращает риск госпитализации и смерти почти на 90%. Последние лабораторные данные показывают, что таблетки также эффективны против "омикрона".

Однако в ходе испытания лекарство тестировали только на непривитых людях, что вызывает вопросы о его потенциальном использовании у пациентов с высоким риском, которым получили прививку от Covid-19. EMA не ограничивала свое одобрение непривитыми.

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