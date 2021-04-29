Зарегистрированные в Евросоюзе интернет-платформы должны удалять террористическую пропаганду в течение часа после обнаружения без решения суда. Соответствующая норма была утверждена в среду, 28 апреля, Европарламентом в Брюсселе.
Эта норма усиливает ответственность операторов социальный сетей, мессенджеров, видеохостингов и других интернет-платформ за находящийся под их контролем контент и может быть введена в действие уже в 2022 году. Она касается и таких платформ как Facebook и YouTube.
Представитель Европарламента Патрик Яки назвал интернет важнейшим инструментом и главным убежищем террористов. А еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон назвала одобренную норму мощным ударом по терроризму.
Немецкий закон о соцсетях
В 2017 году немецкий бундестаг одобрил законопроект, который обязал Facebook и другие соцсети удалять посты, содержащие призывы к ненависти и ложную информацию.
Согласно принятому документу, такие крупные социальные сети, как Facebook, Twitter, Youtube, в течение 24 часов после получения жалобы обязаны удалять противоправную информацию, опубликованную пользователями. В противном случае им грозят денежные штрафы размером до 5 миллионов евро. Кроме того администраторы соцсетей должны раз в полгода опубликовывать список стертых сообщений.
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