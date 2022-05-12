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С понедельника, 16 мая, пассажиры, которые путешествуют по Европе самолетами, больше не должны будут надевать медицинскую маску во время рейса и в аэропорту, свидетельствует руководство от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). Об этом пишет POLITICO.
В Евросоюзе ношение масок в самолетах больше не будет обязательным
© AFP / Scanpix

Агентства заявили, что причиной для данного решения являются уровни вакцинации, естественно приобретенного иммунитета и отмена ограничений в ряде стран Европы. Требование об использовании масок в самолетах и аэропортах действовало с 2020 года.

Однако ECDC и EASA напоминают, что маска по-прежнему является одним из лучших средств защиты от передачи Covid-19.

“Со следующей недели маски для лица больше не будут обязательными при авиаперелетах во всех случаях, что в целом соответствует меняющимся требованиям национальных властей в Европе касательно общественного транспорта», - заявил исполнительный директор EASA Патрик Кай.

Кай напомнил, что пассажирам следует вести себя ответственно и уважать выбор окружающих: если человек чихает или кашляет, ему стоит надеть маску, чтобы обезопасить сидящих рядом путешественников.

Новые рекомендации вступят в силу 16 мая. Однако, как указали представители агентств, относящиеся к маскам правила по-прежнему могут варьироваться от авиакомпании к авиакомпании и после 16 мая.

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