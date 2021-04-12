Ассоциации европейских женщин требуют отставки председателя Совета ЕС Шарля Мишеля после скандала во время протокольной съемки в Анкаре на переговорах с участием главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Фонд по защите прав женщин и гендерного равенства Millenia Foundation 8 апреля инициировал петицию, которая к вечеру 11 апреля набрала около 4 тысяч подписей.

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Авторы документа указали на "три серьезные ошибки", которые совершил Мишель, заняв место напротив Эрдогана в отсутствии свободного кресла для главы Еврокомиссии. Тем самым председатель Евросовета нанес ущерб дипломатии, Европейскому Союзу и правам человека, в особенности правам женщин, указывается в письме. По мнению его авторов, помимо Урсулы фон дер Ляйен Шарль Мишель тем самым "нанес оскорбление всем женщинам".

"Невнятное извинение не разрешит ситуацию политического вакуума, которую вы создали для Европы по отношению к ее гражданам и по отношению к миру, большинство СМИ которого сообщили об этом инциденте, высмеяв его. Поэтому мы просим вас покинуть пост председателя Европейского Совета", - говорится в петиции.

"Софагейт" в Анкаре



Во время протокольной съемки 6 апреля в Анкаре Урсуле фон дер Ляйен не досталось кресла. Эрдоган и Мишель заняли места напротив друг друга рядом с флагами ЕС и Турции, а фон дер Ляйен - ввиду отсутствия третьего кресла - некоторое время пришлось стоять в стороне. Она попыталась привлечь внимание собеседников, произнося "э-э-э" и разводя руками. Третье кресло в комнате так и не появилось, а главу Еврокомиссии, которая на переговорах находилась в статусе, равном Эрдогану и Мишелю, посадили на диван - напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.





Кадры получили широкое распространение в соцсетях, а сам скандал в европейских СМИ окрестили "Sofagate" ("Софагейт"). Анкара и Брюссель попытались возложить вину за произошедшее друг на друга. "Рассадка осуществлялась в соответствии с предложением ЕС. Точка", - позднее прокомментировал инцидент Чавушоглу. "Мы бы не стали говорить об этом, если бы в адрес Турции не прозвучали обвинения", - добавил он.

В то же время протокольная группа, отвечавшая за визит с европейской стороны, заявила, что ей было отказано в предварительном доступе в зал переговоров. "Если бы в комнату для тет-а-тет был предоставлен доступ, мы бы предложили гостям любезно заменить диван на два кресла", - отметили в письме представители команды ЕС, следившей за соблюдением протокола.

В Еврокомиссии удивлены дифференцированным подходом



Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что Урсула фон дер Ляйен была удивлена произошедшим, и выразил сожаление в связи с "дифференцированным" подходом турецкой стороны к Мишелю и фон дер Ляйен, а также в некоторой степени "даже уничижительным отношением к председателю Еврокомиссии".

В ходе переговоров в Анкаре 6 апреля Урсула фон дер Ляйен, в частности, подвергла острой критике выход Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия. Это "неправильный сигнал", и он препятствует процессу сближения Анкары и Брюсселя, заявила она.