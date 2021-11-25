В Европе одобрена вакцина от коронавируса для детей старше пяти лет

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило первый препарат для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от пяти лет до 11 лет. Об этом пресс-служба агентства сообщила в своем Twitter в четверг, 25 ноября.

Как отмечается в сообщении, речь идет о вакцине BioNTech/Pfizer, уже одобренной для применения у детей в возрасте 12 лет и старше. У детей в возрасте от 5 до 11 лет доза вводимого препарата будет ниже, чем у других возрастных групп (10 мкг по сравнению с 30 мкг). При этом вакцина будет по-прежнему вводится в виде двух инъекций в мышцы плеча с интервалом в три недели. Исследования показали, что у детей в возрасте от 5 до 11 лет иммунный ответ, полученный с более низкой дозой, сопоставим с тем, который наблюдался при более высокой дозе у молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет.

Пресс-служба ЕМА также сообщила, что наиболее распространенные побочные эффекты у детей в возрасте от 5 до 11 лет аналогичны таковым у людей в возрасте 12 лет и старше. "Они включают боль в месте инъекции, усталость, головную боль, покраснение и припухлость в месте инъекции, мышечную боль и озноб. Эти эффекты обычно являются легкими или умеренными и улучшаются в течение нескольких дней после вакцинации", - отмечается в сообщении.

Решение EMA теперь должно быть формально одобрено Еврокомиссией, которая разрешит применение вакцины в странах ЕС.