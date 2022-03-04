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В странах Восточной Европы очень серьезно восприняли захват российскими военными Чернобыльской АЭС и слова президента Путина о переводе на особый режим несения службы российских сил защиты, к которым относится и стратегический ядерный арсенал страны.
Kalio jodido tabletės
Kalio jodido tabletės
© Vilniaus miesto savivaldybė

Как сообщает Рейтер, жители Чехии, Болгарии и Польши начали массово скупать в аптеках йодид калия и другие препараты с высоким содержанием йода, которые используются для профилактики лучевой болезни в случае радиационного заражения.

Радиоактивный изотоп йод-131 является одним из самых опасных продуктов распада ядерного топлива, поскольку имеет свойство накапливаться в щитовидной железе. Чтобы этого не произошло, при утечке радиации людям, находящимся в зоне поражения, рекомендуется принять ударную дозу обычного йода (стабильного изотопа йод-127).

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По данным Рейтер, в Болгарии за последнюю неделю было продано столько же препаратов йода, сколько обычно продают за целый год. В Польше число продающих его аптек за тот же срок выросло в два с лишним раза.

Жителям Бельгии йодид калия уже несколько лет выдается бесплатно, на всякий случай. Как сообщают местные СМИ, только в понедельник в аптеках страны жителям выдали более 30 тысяч пачек препарата.

Резкий рост спроса на йод отмечается и во Франции.

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