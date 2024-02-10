В Европе и США прокомментировали ход выборов в Пакистане

При этом Соединенные Штаты готовы работать со новыми властями Исламской Республики для продвижения совместных интересов независимо от того, какие политические партии придут к власти, указал официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Обеспокоенность обстановкой, в которой прошло голосование, выразила и Великобритания. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон указал Пакистану на необходимость соблюдать фундаментальные права человека, включая свободный доступ к информации, и обеспечивать верховенство закона. Лондон наряду с Брюсселем выразил сожаление тем, что не все политические лидеры не были допущены к участию в голосовании, а также принял во внимание ограничение доступа в интернет в день голосования.