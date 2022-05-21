В Европарламенте призвали ввести нефтяное эмбарго против РФ без Венгрии

Вице-президент Европарламента Катарина Барли (Katarina Barley) призвала принять решение о планируемом нефтяном эмбарго ЕС против России без участия Венгрии. Об этом она заявила в интервью медиакомпании Deutschlandfunk в субботу, 21 мая. По ее словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "водит ЕС за нос". Требование Будапешта о миллиардной помощи она считает "почти наглым", учитывая, что "все знают, куда пойдут деньги".

Барли обвинила главу венгерского правительства в том, что он использует спор вокруг нефтяного эмбарго для своих "политических игр", чтобы направить дополнительные деньги в свою страну. Орбан в первую очередь заботится о том, чтобы деньги текли по каналам его "семьи и кланов", указала она, добавив, что в Венгрии существует "откровенно коррумпированная система".

Борьба вокруг шестого пакета санкций ЕС

Принятие шестого пакета санкций ЕС против России задерживается из-за позиции ряда стран, наиболее зависимых от поставок российской нефти. ЕС предложил предоставить им отсрочку на поиск новых поставщиков сырья: Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава - с 2025 года. Однако для Венгрии это предложение показалось недостаточно выгодным. В обмен на согласие на нефтяное эмбарго против России, предложенное Еврокомиссией, Будапешт требует от ЕС миллиардной помощи. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook, оценил отказ от российской нефти в 15 - 18 миллиардов евро.