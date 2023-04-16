Ордер на арест Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой был выдан трибуналом МУС 17 марта 2023 года. Они подозреваются в предполагаемых военных преступлениях по незаконной депортации и перемещению украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
Ожидается, что в ходе прений пленарного заседания европарламентарии также обсудят вопросы безопасности украинских детей. По оценкам, с начала войны тысячи детей могли быть похищены или насильственно перевезены в Россию, сообщает агентство LETA.
Россия не является членом МУС и непонятно, как суд в Гааге планирует исполнять ордер. Украина также не является членом МУС, но Киев признал юрисдикцию суда и сотрудничает с его прокуратурой.
По словам президента МУС Петра Хофманьски, хотя судьи трибунала выдали ордера, они должны быть исполнены международным сообществом - у МУС нет собственной полиции для обеспечения исполнения ордеров.
Прокурор МУС Карим Хан начал расследование предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности в Украине через несколько дней после российского вторжения.
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