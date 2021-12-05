В Европарламенте назвали цену возможной войны России с Украиной

В случае нападения России на Украину правительство Германии должно немедленно свернуть проект "Северный поток - 2". Такое мнение высказал председатель фракции Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) в интервью немецкой еженедельной газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 5 декабря.

"Если Путин пустит в ход оружие, то газопроводу "Северный поток - 2" конец, - заявил евродепутат. - Введение в эксплуатацию было бы тогда исключено. Эту цену будущее правительство Германии должно четко обозначить".

По мнению Вебера, сложившаяся ситуация является проверкой "для НАТО и всего западного сообщества". "Важно, чтобы НАТО дала понять, что Россия заплатит высокую цену, если предпримет что-то против Украины", - констатировал он.

Угроза нападения России на Украину

Ранее в статье, опубликованной на сайте аналитического центра Atlantic Council, министр обороны Украины Алексей Резник призвал западных лидеров оказать его стране поддержку в условиях давления со стороны России. При этом политик отметил, что следствием войны на территории Украины стали бы миллионы беженцев, а также перебои с поставками в Европу продовольственных товаров, в частности, зерна, из России и Украины.

Сертификация газопровода "Северный поток - 2"

Строительство магистрального газопровода "Северный поток - 2", проходящего по дну Балтийского моря и имеющего протяженность 1234 километра (2468 км по двум ниткам), завершено. Он технически готов к перекачке российского природного газа в Европу, однако сырье по нему пока не поступает.

В середине октября германский регулятор - Федеральное агентство по сетям (BNetzA) - приостановил процедуру сертификации газопровода до завершения создания дочерней компании Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.