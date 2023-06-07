В Европарламент направлена петиция о визовых ограничениях для граждан РФ

"Наша задача — показать в Брюсселе, что анонсированные правительством Эстонии гуманитарные исключения в реальности не действуют, а жертвами такой "санкционной политики" сплошь и рядом становятся наши собственные соотечественники", — заявила Тоом. Эстонский депутат отметила, что, по ее мнению, разобраться в ситуации также обязана Еврокомиссия.

Вместе с подписями людей, поддерживающих петицию, в Европарламент передали детально описанные истории 28 эстонцев, пострадавших из-за введенных против их родственников ограничений.

"Моя личная история длится с 2022 года, когда моей жене-россиянке сначала отказали в визе, а теперь тянут с выдачей вида на жительство в Эстонии для поселения к супругу. Хочу, чтобы главные европейские структуры предприняли шаги против игнорирования государством ЕС таких фундаментальных европейских ценностей, как право на воссоединение семьи и на контакты с близкой родней", — рассказал Роман Соловьев из Таллина.

"Моя жена-россиянка ходатайствовала о долгосрочной визе в Эстонии. Наша малолетняя дочь тоже имеет гражданство Эстонской Республики. Виза для супруги была нужна для того, чтобы переехать ко мне и уже здесь ходатайствовать о виде на жительство. В ходатайстве было указано и место проживания нашей семьи в Эстонии, и мои доходы, позволяющие ее содержать. Однако визу жене не дали, обосновав это тем, что она представляет "угрозу безопасности Эстонии". Никаких оснований для такого ответа нет. Я понимаю, что эта формулировка не касается моей супруги лично, она показывает отношение Эстонии к войне и путинскому режиму. Но такой отказ препятствует воссоединению семьи, не позволяет нашей 6-летней дочери жить в полной семье в Эстонии — стране, гражданином которой она является", — поделился своим опытом другой подписант по имени Егор.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти Эстонии ввели почти полный запрет на выдачу гражданам РФ виз и видов на жительство. Одно из немногих исключений было предусмотрено для близких родственников эстонских граждан и обладателей эстонского долгосрочного ВНЖ. На практике, утверждают составители и подписанты петиции, это правило не исполняется.