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По словам вице-председателя Еврокомиссии упущения при заказе вакцин от коронавируса допустили и в Брюсселе, и в странах — членах ЕС. Однако подводить итоги Франс Тиммерманс будет готов только по окончании пандемии, пишет DW.
В Еврокомиссии признали ошибки при заказах вакцин
© Zuma Press / Scanpix

Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс признал упущения в стратегии Европейского Союза по вакцинации от коронавируса. "Это правда, что как Брюсселем, так и странами — членами ЕС были допущены ошибки при заказе вакцин", — сказал Тиммерманс в интервью Tagesspiegel am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 14 марта.

Подвести итоги, по его словам, можно будет лишь когда пандемия подойдет к концу: "Тогда мы сможем увидеть, что мы сделали неправильно, а что правильно". В нынешней же ситуации, самое важное — чтобы "вакцину получили во всей Европе", продолжил Тиммерманс.

Еврокомиссия заказала в общей сложности не менее 1,4 миллиарда доз четырех различных вакцин от коронавируса, допущенных к использованию в ЕС, — этого должно быть более чем достаточно для приблизительно 450 миллионов европейцев. Однако Еврокомиссия подверглась критике: в частности, ее обвиняли в нерешительности и стратегических ошибках при заказе вакцин. В некоторых европейских странах считают, что дозы вакцин были несправедливо распределены между членами ЕС.

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Deutsche Welle
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