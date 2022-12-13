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В этом году за 11 месяцев мошенники выманили у клиентов четырех крупнейших латвийских банков в общей сложности 10,783 млн евро. Это те, случаи, когда человек сам подтверждал платеж, сообщает Ассоциация финансовой отрасли страны.
Internetiniai sukčiai
Internetiniai sukčiai
© Shutterstock

Всего в этом году зарегистрировано 4780 случаев мошенничества. И одновременно удалось предотвратить 4141 попытку мошенничества на сумму 4,8 млн евро.

За 11 месяцев текущего года в четырех крупнейших банках Латвии констатировано 1948 случаев телефонного мошенничества, добычей преступников стали 2,347 млн евро. Также зафиксировано 1759 случаев мошенничества с инвестициями, клиенты лишились 4,551 млн евро, и еще 1073 случая, когда были использованы другие способы выманить деньги и в этом случае удалось украсть 3,885 млн евро.

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В течение 11 месяцев этого года удалось предотвратить 1395 случаев телефонного мошенничества и оставить в кошельках клиентов 1,146 млн евро, 2470 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 2,691 млн евро и 276 случаев, когда пытались использовать иные способы выманить 963 300 евро.

В 2021 году у клиентов четырех крупнейших банков, когда они сами подтверждали платеж, удалось выманить 11,073 млн евро. Кроме того, удалось предотвратить попытки украсть еще 3,257 млн евро.

По данным Ассоциации рынка финансов и капитала, в Латвии крупнейшими банками по объемам активов являются Swedbank, SEB banka, Citadele и Luminor Bank.

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