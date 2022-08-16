В эстонской Нарве демонтируют памятник советскому танку

Как стало известно утром, Танк Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей, который занимается сохранением, исследованием и представлением военной истории и культурного наследия. Он находится в Виймси.

Мэр Нарвы Катри Райк сказала Delfi, что решение правительства о немедленном переносе танка ее напугало, но сегодняшний день просто нужно пережить.

"Вопрос в том, что произойдет в ближайшие несколько дней", — отметила она.

Как это отразится на городе, пока, по ее словам, говорить рано, "сейчас это шок".

"Описать это можно будет через пару недель", — сказала глава города.

Райк отметила, что когда люди говорят, что любят Эстонию, они имеют в виду страну, а не правительство. По ее мнению, нужно смотреть и на другие места, не только Нарву, поскольку недовольство растет.

"Я надеюсь, что государство не забудет Нарву, когда сегодняшний день закончится", — сказала мэр.

Она добавила, что надо смотреть в сторону горсобрания и оппозиции.

"Сейчас ситуация вызывает сожаление", — сказал Райк. По ее словам, оппозиция планирует подать в суд на государство.