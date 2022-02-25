В Эстонии запретили ретрансляцию "РТР Планеты", "России 24", "НТВ Мир" и ряда других каналов

По информации ERR.ee, такое решение принял Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, объяснив это тем, что 24 февраля в эфир этих телеканалов была включена речь президента Российской Федерации Владимира Путина, которую можно рассматривать как оправдание или подстрекательство к военному нападению и пренебрежение общими принципами международного права, что является нарушением требований Закона о медийных услугах.