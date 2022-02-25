aA
С 25 февраля в Эстонии вступил в силу запрет на ретрансляцию следующих телевизионных каналов: "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International. Запрет будет действовать 12 месяцев.
В Эстонии запретили ретрансляцию "РТР Планеты", "России 24", "НТВ Мир" и ряда других каналов
© Shutterstock

По информации ERR.ee, такое решение принял Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, объяснив это тем, что 24 февраля в эфир этих телеканалов была включена речь президента Российской Федерации Владимира Путина, которую можно рассматривать как оправдание или подстрекательство к военному нападению и пренебрежение общими принципами международного права, что является нарушением требований Закона о медийных услугах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Delfi Plius Petras Grigalis

Rusijos „jėgos reitingas“: ką rodo skaičiai apie šios šalies kariuomenės potencialią galią?

Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Italijoje netaupo tik benamiai: stebisi, kaip lietuviai švaisto vandenį, maistą ar elektrą, o į kainų pokyčius reaguoja itin dramatiškai

Delfi Plius The Economist

Kodėl Putinas ir jo aplinka nori, kad kiltų karas

8 požymiai, kad jums reikia naujo kompiuterio: kai kurie trūkumai gali turėti įtakos netgi gyvenimo kokybei

Verslas Plius Arūnas Milašius

Pašiurpę net didieji ūkininkai – kas iš tiesų vyksta žemės ūkyje ir kas laukia toliau

Статьи по теме:

Компания Splius в знак солидарности с Украиной отключает российские каналы (9)

Телекоммуникационная компания Splius в знак солидарности...

Telia TV не будет транслировать часть российских каналов (28)

Компания смарт-ТВ Telia TV отказывается от ретрансляции 25...

TOP новостей

Sprogimai Kijeve Sprogimai Kijeve

Нападение России на Украину: "Это все напоминает 1941 год" постоянно обновляется

Российские вооруженные силы ведут боевые действия,,...

Премьер Литвы рассказала о действиях правительства после начала военной агрессии против Украины

В пятницу на пресс-конференции в правительстве Литвы...

Ландсбергис: Путин все просчитал правильно, европейцы побоятся

Профессор Витаутас Ландсбергис в пятницу заявил, что...

Rusijos rubliai Žygimantas Mauricas

Неожиданный результат санкций: российские акции дорожают, рубль укрепился (1)

В четверг Запад объявил пакет санкций в отношении...

Norvegija, dujos

Газ для Литвы: с поставками все в порядке, но одно обстоятельство вызывает беспокойства (5)

После начала войны в Украине Литва может не...